الفرنسي كانتي ينضم إلى نادي الاتحاد السعودي

انضم لاعب الوسط الفرنسي المخضرم نغولو كانتي إلى نادي الاتحاد السعودي، حسبما أفاد مصدر في النادي لوكالة (فرانس برس) اليوم، وذلك غداة انتقال مواطنه المهاجم كريم بنزيمة من ريال مدريد الإسباني إلى بطل الدوري السعودي لكرة القدم.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول التحدث للإعلام إنّ العقد مع لاعب فريق تشيلسي الانكليزي السابق والمنتخب الفرنسي يمتد على "ثلاث سنوات"، مشيرا إلى أن النادي أصرّ على إجراء "فحص طبي شامل".