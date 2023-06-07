14 نجما عالميا مرشحون بقوة للالتحاق ببنزيمة ورونالدو في الدوري السعودي

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن أن العديد من نجوم الكرة العالمية، والذين ينشطون في مختلف الدوريات الأوروبية باتوا مرشحين بقوة للانتقال إلى الدوري السعودي، والالتحاق بنجمين عالميين كبيرين، هما البرتغالي رونالدو الذي يلعب لنادي النصر منذ يناير الماضي، والفرنسي كريم بنزيمة الذي تعاقد مع نادي الاتحاد السعودي قبل يومين.

وكان بنزيمة ورونالدو بحسب وسائل الإعلام العالمية، وقعا على عقدين براتب سنوي لكل لاعب في حدود 200 مليون دولار سنويا، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ التعاقدات الكروية، ما يفتح الباب أمام إنفاق قياسي لجلب نجوم جدد، قالت "ميرور" إنهم نحو 14 لاعبا، على رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يتوقع بشكل كبير انتقاله إلى الهلال السعودي مقابل 400 مليون دولار سنويا.

هناك حديث عن عروض تم تقديمها فعلا من نادي الهلال إلى كلا من الإسبانيين جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس، وكذلك الإيطالي ماركو فيراتي، وأيضا النجم الأرجنتيني دي ماريا الذي انفصل مؤخرا عن ناديه يوفنتوس، بجانب حارس فرنسا الشهير وتوتنهام هوغو لوريس، وأيضا البرازيلي روبيرتو فيرمينيو، والكرواتي لوكا مودريتش، والإسباني سيرجيو راموس ونجم مان سيتي، الألماني إلكاي غوندوغان، وكذلك الفرنسي نغولو كانتي، والغابوني بيير أوباميانغ والعاجي ويلفريد زاها والإسباني إيغو أسباس.

وبينما سيتم توزيع بحسب الصحيفة أغلب هؤلاء النجوم على أبرز أندية الدوري السعودي مثل الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب، قد تحظى أندية أخرى ببعض الاسماء، مثل ربط نادي الفتح بويلفريد زاها.