مسلسل وثائقي عن مشاركة ميسي في مونديال 2022

أعلنت منصّة «آبل تي في+» للبث التدفقي الثلاثاء أنها ستوفّر مسلسلاً وثائقياً من أربع حلقات يرافق من كثب قائد منتخب الأرجنتين في كرة القدم ليونيل ميسي، خلال رحلة تتويجه في كأس العالم الأخيرة في قطر عام 2022.

وأوضحت «آبل تي في +» التي لم تحدّد موعداً لعرض المسلسل، أنه «يواكب حصرياً في الكواليس النجم العالمي ليونيل ميسي» الذي سجّل سبعة أهداف في قطر، من بينها اثنان في المباراة النهائية المثيرة التي انتهت بفوز بلاده على فرنسا بركلات الترجيح بعد تعادلهما في الوقت الأصلي 2-2 ثم الوقت الإضافي 3-3.

ويتتبع المسلسل الذي أنتجته شركة «سماغلر إنترتينمنت»، مسيرة ميسي مع المنتخب الأرجنتيني منذ ارتدائه ألوانه للمرة الأولى عام 2005، في مباراة نال فيها بطاقة حمراء فور دخوله الملعب، وصولاً إلى فوزه بالكرة الذهبية للمرة السابعة وهو في الخامسة والثلاثين، خلال المونديال الخامس الذي شارك فيه.

وتتنافس منصّات البث التدفقي بشراسة منذ سنوات في مجال الأفلام الوثائقية الرياضية، إذ تسعى من خلالها إلى جذب المشتركين، مع أنها لا تنقل مباشرة أي مباريات رياضية تقريباً نظراً إلى التكلفة العالية للحصول على حقوق البث.

وكان الوثائقي المكوّن من عشر حلقات «ذي لاست دانس» الذي وفّرته «إي إس بي إن» و«نتفليكس» في خضمّ جائحة كوفيد-19 عام 2020، عن آخر فوز لفريق شيكاغو بولز مع نجمه مايكل جوردان في الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة (أن بي ايه) عام 1998، حقق نجاحاً باهراً.

وأعلن ليونيل ميسي مغادرته فريق باريس سان جرمان الفرنسي بعدما لعب في صفوفه موسمين لم يحقق خلالهما إنجازات تُذكَر، ولكن من دون تحديد النادي الذي سينتقل إليه نجم برشلونة الإسباني السابق.