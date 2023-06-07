دي ماريا المطلوب في الدوري السعودي يرحل عن يوفنتوس

أعلن بطل العالم الدولي الأرجنتيني أنخل دي ماريا، المستهدف من الدوري السعودي لكرة القدم، رحيله عن يوفنتوس بعد موسم واحد فقط مع الفريق الايطالي.

وصل الى نادي مدينة تورينو صيف العام الماضي بصفقة حرة قادمًا من باريس سان جرمان بعد 7 سنوات في العاصمة الفرنسية، وخاض معه 40 مباراة مسجلا 8 أهداف ولكنه يغادر من دون تحقيق أي لقب.

كتب عبر حسابه على إنستغرام الثلاثاء "أغادر وأنا صافي الذهن لأنني بذلت كل شيء لمساعدة النادي على الاستمرار في الفوز بالألقاب، لكن ذلك لم يكن ممكنًا".

وأضاف لاعب الجناح البالغ 35 عامًا "أغادر بمذاق مرير لعدم نجاحي في ذلك ولكن بسعادة لانه بات لدي أصدقاء من غرفة تبديل الملابس الرائعة التي كنت جزءًا منها".

وعلى غرار مواطنه ليونيل ميسي، يبدو دي ماريا مستهدفًا من الدوري السعودي للانضمام الى البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي وصل مطلع العام الحالي الى النصر، والفرنسي كريم بنزيمة الذي وقع الثلاثاء مع الاتحاد جدة بعد رحيله عن ريال مدريد.

ميسي، دي ماريا وحتى الكرواتي لوكا مودريتش من بين "أكثر من 10 لاعبين" تستهدف السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، استقطابهم لإطلاق "دوري تنافسي" بدءا من العام المقبل.

حقق دي ماريا لقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد عام 2014 ولقب الدوري الاسباني في 2012. مع سان جرمان، توج بلقب الدوري المحلي خمس مرات كما رفع كأس العالم الغالية في مونديال قطر 2022.