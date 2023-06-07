عرض صادم يخطف ميسي من الهلال.. حصة في آبل وأديداس وامتلاك نادي

كشفت وسائل إعلام أميركية عن تفاصيل العرض الذي تقدم به إنتر ميامي للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وذكرت شبكة "ذا أثلتيك" أن إنتر ميامي اقترب من اقناع ميسي بالموافقة على الانتقال للعب في الدوري الأميركي ويحول وجهته التي كانت في طريقها إلى الهلال السعودي.

وأشارت الشبكة إلى أن المديرين التنفيذيين في الدوري الأميركي تم إبلاغهم بأن قرار ميسي ينحصر الآن بين الانتقال إلى إنتر ميامي أو العودة إلى برشلونة، وأن الانضمام إلى أي من أندية السعودية لم يعد قيد الدراسة.

وأوضحت إلى أن عرض إنتر ميامي يتضمن مساهمات من أكبر شريكين في الدوري الأميركي، وهما شركة Apple، إذ سيتسنى لأفضل لاعب في العالم سبع مرات الحصول على حصة من أرباح شركة آبل العملاقة من الاشتراكات الجديدة إضافة إلى نسبة من أرباح شركة أديداس، بينما سيستحوذ على فريق أميركي عقب اعتزاله.