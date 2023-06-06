رولان غاروس.. ديوكوفيتش إلى نصف النهائي للمرة الـ 12

بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف ثالثا الدور نصف النهائي من بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الاربع الكبرى للغراند سلام في كرة المضرب، بفوزه على الروسي كارن خاتشانوف 4-6 و7-6 (7-صفر) و6-2 و6-4 الثلاثاء.

وهي المرة ال12 التي يبلغ فيها ديوكوفيتش هذا الدور في العاصمة الفرنسية علما بانه توج بلقبها مرتين. كما انها المرة الـ45 التي يبلغ فيها الصربي نصف النهائي في إحدى البطولات الكبرى.

ويلتقي ديوكوفيتش (36 عاما) في نصف النهائي مع الفائز من مباراة الاسباني كارلوس الكاراس المصنف اول او اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف خامسا والتي تقام لاحقا.

وبقي الصربي بالتالي على المسار الصحيح نحو لقب 23 قياسي كبير لفض الشراكة مع الاسباني رافايل نادال المتوج في رولان غاروس 14 مرة والغائب عن النسخة الحالية بداعي الاصابة.

وخسر ديوكوفيتش أول مجموعة في هذه البطولة، لكنه حسم الثانية بعد جولة فاصلة من دون أن يكسب منافسه أي نقطة.

ثم أنهى المجموعتين الثالثة والرابعة من دون صعوبة كبيرة ليحقق فوزه العاشر على منافسه في 11 مواجهة جمعت بينهما.

وقال ديوكوفيتش "اعتقد بأن منافسي كان اللاعب الافضل في معظم فترات المجموعتين الاولى والثانية".

واضاف "عانيت لايجاد ايقاعي. بدأت المباراة بشكل بطيء لكني خضت جولة فاصلة مثالية وبعدها ارتقيت بمستواي كثيرا".

وختم "دائما ما تكون مباريات الدور ربع النهائية تنافسية. لن يقدم لك المنافس اي هدية، وبالتالي عليك ان تستحقها".