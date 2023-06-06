إشبيلية يمدد عقد مدربه مينيدلبار "بطل يوروبا ليغ"

أعلن نادي إشبيلية الإسباني، اليوم الثلاثاء، تمديد عقد مدربه خوسيه لويس مينديليبار حتى يونيو 2024، بعد قيادته الفريق الى لقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وصل مينديليبار الى الاندلس في مارس الماضي بعقد قصير الأمد حتى نهاية الموسم خلفًا للأرجنتيني خورخي سامباولي، لمساعدة الفريق في تفادي الهبوط.

نجح في الارتقاء بإشبيلية الى المركز الـ12 في "الليغا" وقاده الى لقبه السابع في الدوري الأوروبي على حساب روما الإيطالي بركلات الترجيح الأسبوع الماضي.

في طريقه إلى النهائي، أقصى كل من مانشستر يونايتد الانجليزي ويوفنتوس الايطالي وألحق بالبرتغالي جوزيه مورينيو أول خسارة في نهائي قاري في مسيرته التدريبية.

وقال نائب رئيس إشبيلية خوسيه ماريا دل نيدو كاراسكو لإذاعة "ديبورتيس كوبي سيفيا" إن مينديلبار جدد عقده قبل أن ينشر موقع النادي الخبر على موقعه.