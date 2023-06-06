توتنهام يعين الاسترالي بوستيكوغلو مدربا

أعلن نادي توتنهام الإنكليزي الثلاثاء تعيين الاسترالي أنج بوستيكوغلو مدربًا له، بعقد لمدة أربع سنوات.

وسيحل الرجل البالغ 57 عامًا خلفًا للايطالي أنتونيو كونتي الذي رحل في آذار/مارس الماضي.

ويصل بوستيكوغلو الى لندن بعد قيادته سلتيك الى الثلاثية المحلية في اسكتلندا (الدوري والكأس وكأس الرابطة) الموسم المنصرم.

قال رئيس توتنهام دانيال ليفي في بيان "يجلب أنج العقلية الايجابية والاسلوب السريع والهجومي".

وتابع "لديه تاريخ حافل في تطوير اللاعبين وفهم لأهمية الارتباط مع الأكاديمية - كل ما هو مهم لنادينا".

وتنتظر بوستيكوغلو مهمة صعبة في شمال لندن بعد أن حل النادي في المركز الثامن وفشل في حجز بطاقة تؤهل الى المسابقات الاوروبية.

وقد يتخلى الفريق عن هدافه التاريخي هاري كاين لمصلحة ريال مدريد الاسباني او مانشستر يونايتد لا سيما بأن عقده ينتهي في 30 يونيو 2024.

ومنذ رحيل المدرب الايطالي انتونيو كونتي في 26 مارس الماضي بعد توتر العلاقة مع النادي، تولّى مدربان بصورة موقتة الاشراف على توتنهام هما الايطالي كريستيان ستيليني قبل ان يقال بدوره ويتم تعيين راين مايسون.

وبعد الاخفاق في التعاقد مع الألماني يوليان ناغلسمان أو الهولندي أرنه سلوت، توصل توتنهام الى اتفاق مع بوستيكوغلو الذي اشرف على تدريب منتخب بلاده.

قاد أستراليا الى لقب كأس آسيا عام 2015 ويوكوهاما مارينوس الى لقب الدوري الياباني في 2019 وبريزبين رور الى بطولة أستراليا في 2011.