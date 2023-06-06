الإفراج عن اللاعب الجزائري بلفضيل في قضية العنف ضد شقيقته

أُفرج عن المهاجم الجزائري إسحاق بلفضيل، بعد إسقاط القضية المرفوعة ضده بتهمة العنف ضد شقيقته الصغيرة البالغة 15 عامًا، بحسب ما قال مكتب المدعي العام في فرساي لوكالة فرانس برس.

واستمع المحققون إلى اللاعب البالغ 31 عامًا، في مركز شرطة إيلانكور في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، بعد خلاف مع شقيقته التي ظهرت عليها علامات الاختناق من دون أن تستدعي العلاج، بحسب مصدر في الشرطة في وقت سابق من يوم أمس.

وقال مصدر مطلع على الملف لوكالة فرانس برس «لقد أمسكا برقبة بعضهما البعض خلال شجار».

وكتب اللاعب لاحقًا عبر حسابه على إنستغرام «أنا وأختي الصغيرة بخير».

ويحمل بلفضيل ألوان نادي الغرافة القطري ودافع عن ألوان المنتخب الجزائري لكرة القدم 17 مرة منذ 2013، بعد تمثيله المنتخبات العمرية لفرنسا.

لعب في عدة بطولات أوروبية، فحمل ألوان ليون الفرنسي، بارما وإنتر والإيطاليين، ستاندار لياج البلجيكي، فيردر بريمن وهوفنهايم وهرتا برلين في ألمانيا بالإضافة إلى بني ياس الإماراتي.