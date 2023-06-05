إصابة قوية لمهاجم روما أبراهام

تعرّض المهاجم الإنجليزي لنادي روما الإيطالي تامي أبراهام لإصابة قوية في الرباط الصليبي لركبته اليمنى، الأحد، ضد سبيتسيا في ختام الدوري المحلي لكرة القدم، بحسب ما أكّد فريق العاصمة، الإثنين.

وسيغيب أبراهام لفترة غير محدّدة عن الملاعب، بحسب ما كشف النادي، دون إعطاء المزيد من التفاصيل عن خضوعه لجراحة، فيما تتحدّث الصحف الإيطالية عن غياب لأشهر طويلة عن الملاعب.

وكتب أبراهام (25 عاماً) الذي خرج في الدقيقة 82 من مباراة الأحد مع وصيف مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، في حسابه على موقع "إنستغرام": "شكرا على جميع رسائلكم.. سأعود قريباً، أقوى من قبل".

وسجّل المهاجم الفارع الطول صاحب 11 مباراة دولية ثمانية أهداف وثلاث تمريرات حاسمة هذا الموسم في الدوري (سيري أ)، علماً انه وصل عام 2021 إلى روما من تشلسي الإنجليزي.

وضمن فريق روما بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الحلول في المركز السادس ضمن الدوري، ما يعني تأهله إلى الدوري الأوروبي العام المقبل.