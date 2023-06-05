السعودية تطلق مشروعا يسمح بالاستثمار الضخم والاستحواذ على الأندية

أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الاثنين مشروع "الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية" بشكل يهدف إلى زيادة إيرادات رابطة دوري المحترفين لكرة القدم والقيمة التسويقية للمسابقة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "يتضمن المشروع في المرحلة الحالية مسارين رئيسيين أولهما الموافقة على استثمار شركات كبرى وجهات تطوير تنموية في أندية رياضية، مقابل نقل ملكية الأندية إليها، والثاني طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص بدءا من الربع الأخير من عام 2023".

وأضافت الوكالة أن الهدف هو الوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل عشر دوريات في العالم وزيادة إيرادات رابطة الدوري السعودي من 450 مليون ريال (120 مليون دولار) إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنويا ورفع قيمة المسابقة من ثلاثة مليارات إلى أكثر من ثمانية مليارات.