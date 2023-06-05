وفاة أول عداء ينزل تحت حاجز الـ10 ثوان في سباق 100 متر

توفي الأميركي جيم هاينز، أوّل عداء ينزل تحت حاجز الـ10 ثوان في سباق 100 م، بعمر السادسة والسبعين، كما أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى معرباً عن "حزن شديد".

وقال الاتحاد الدولي في بيان على موقعه الرسمي "بالإضافة إلى كونه بطلا أولمبيا عام 1968، فإن هاينز هو أيضا أوّل عداء ينزل تحت حاجز الـ10 ثوان".

حقق هاينز هذا الانجاز خلال نهائي سباق 100 م في أولمبياد مكسيكو وتحديداً في 14 أكتوبر عام 1968، متفوقا على الجامايكي لينوكس ميلر ومواطنه تشارلز غرين.

وأعلنت اللوحة الرسمية في البداية 9.9 ثوان، ثم 9.89 بحسب التوقيت الإلكتروني، قبل أن يعتمد رسميا على انه 9.95 ثانية.

صمد هذا الرقم 15 عاماً قبل أن يحطّمه مواطنه كالفين سميث في كولورادو سبرينغز عام 1983 مسجلا 9.83 ثانية. أما الرقم القياسي العالمي حالياً، فهو بحوزة العداء الجامايكي الشهير المعتزل أوسين بولت، مع 9.58 ثوان سجله في بطولة العالم في برلين عام 2009.

وكان هاينز أحرز أيضا في اولمبياد مكسيكو ذهبية سباق التتابع 4 مرات 100، لكنه قرّر بعمر الثانية والعشرين اعتزال رياضة أم الألعاب وتوجه لممارسة كرة القدم الاميركية.