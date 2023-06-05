حسين الشحات مهدد بالغياب عن إياب نهائي إفريقيا (فيديو)

أصبح النجم حسين الشحات مهدداً بالغياب عن المشاركة في لقاء الوداد المغربي والأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا الأحد المقبل في الدار البيضاء.

وشهدت المباراة اعتراض حسين الشحات بشدة على قرار استبداله في الشوط الثاني وصراخه خارج الملعب، وسط استياء من المدرب مارسيل كولر الذي لم يتجاوب مع الدولي المصري.

وصنع الشحات هدفي الأهلي اللذين أحرزهما الجنوب أفريقي بيرسي تاو ومحمود عبدالمنعم كهربا.

وحاول عدد من لاعبي الأهلي على مقاعد البدلاء تهدئة الشحات حتى لا يؤثر على اللاعبين أو يتطور الأمر إلى الأسوأ مع المدرب السويسري.

وأصبح "الأحمر" مهدداً بخسارة خدمات أحد أفضل لاعبيه في الفترة الأخيرة خاصة في حال تمسك كولر بتطبيق اللائحة في التعامل مع اللاعبين والصرامة الشديدة التي يتبعها في مثل هذه المواقف.

🚨لحظة تبديل حسين الشحات

وانفعالة علي كولر

🚨هل هنشوف الاعلام يتكلم علي الي حصل ⁉️⁉️ pic.twitter.com/4BNSvSCabF — Mohamed El Ghandour🇦🇹🇦🇹❤️ (@malhiss7) June 4, 2023