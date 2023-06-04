جائزة إسبانيا الكبرى: فيرستابن يحرز المركز الأول

احرز سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في الموسمين الماضيين، المركز الاول في سباق جائزة اسبانيا الكبرى، المرحلة السابعة من بطولة العالم للفورمولا واحد الاحد على حلبة مونتميلو في برشلونة.

وحل البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) ثانيًا وزميله ومواطنه جورج راسل ثالثًا.

والفوز هو الخامس للهولندي هذا الموسم في سبعة سباقات فعزز رصيده في صدارة الترتيب العام.