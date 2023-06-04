ميسي إلى الهلال السعودي.. كشف موعد الإعلان عن الصفقة التاريخية

ذكرت صحف وتقارير إسبانية وبريطانية عن الموعد المتوقع أن يعلن فيه الهلال السعودي عن إتمام صفقة القرن الأكبر في تاريخ كرة القدم عندما يعلن عن إتمام التعاقد مع بطل العالم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، وذلك بعد إعلان باريس سان جرمان الفرنسي رحيله اللاعب رسمياً هذا الموسم وذلك في بيان رسمي.

ويملك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عرضا كذلك من فريقه السابق برشلونة، وهو ما جعله في حيرة من أمره، وسبق وأكد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة في تصريح صحافي أن ميسي سيتخذ قراره الأسبوع المقبل، وقال: "علينا تركه وشأنه وأعرف أنه بإمكانه مساعدتنا".

وذكرت صحيفة “سبورتس” الإسبانية عن مصادر من داخل الهلال أن إدارة النادي تنوي الإعلان عن التعاقد مع ميسي، يوم الثلاثاء، السادس من شهر يونيو الجاري، وهو الوقت الذي ينوي فيه الهلال السعودي الحصول على موافقة ميسي النهائية، وبدء الإجراءات مباشرة بعد إعلان التوقيع لخلق صدى عالمي للصفقة، بحسب الصحيفة.

وفي المقابل أكدت صحيفة "ديلي ميل" صحة الخبر عن موعد إعلان صفقة انتقال ميسي إلى الهلال السعودي، وأشارت إلى أن يوم الثلاثاء المقبل سيكون الموعد المقترح لإتمام الصفقة التاريخية.

وأشارت الصحيفة أن نادي برشلونة يرغب في عودة ميسي، لكنه في وضع مالي لا يسمح له بتقديم عرض رسمي ولن يكون هناك تقارب بين الطرفين، وفي المقابل فإن عرض الهلال يصل إلى 400 مليون يورو في الموسم الواحد، وهو عرض أكبر من 200 مليون يورو التي يحصل عليها البرتغالي كريستيانو رونالدو رفقة النصر.

وأكدت أن عرض الهلال السعودي لميسي غير مسبوق في تاريخ كرة القدم، كما أشارت إلى أن الهلال قام بتجهيز كل التفاصيل المتعلقة بإعلان التوقيع المحتمل لميسي وهو في انتظار "نعم" من النجم الأرجنتيني.