برشلونة يحرز لقب دوري أبطال أوروبا للسيدات

أحرز برشلونة لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للسيدات للمرة الثانية في ثلاث سنوات بعدما انتفض عقب التأخر بهدفين وفاز 3-2 على فولفسبورج في نهائي مثير في أيندهوفن اليوم. وسجلت المدافعة السويدية فريدولينا رولفو هدف الانتصار لبرشلونة من مدى قريب بالدقيقة 70 لتستكمل انتفاضة مذهلة بعد التأخر بهدفين.

وبدأ برشلونة الشوط الثاني بكل قوة وسجل مرتين في أول خمس دقائق عن طريق باتريسيا جيخارو. وتقدمت المهاجمة البولندية إيفا بايور بهدف لفريق فولفسبورج في الدقيقة الثالثة، ثم صنعت الهدف الثاني بتمريرة عرضية إلى زميلتها ألكسندرا بوب في الدقيقة 37.