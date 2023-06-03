أنشيلوتي يكشف الحقيقة في أنباء رحيل بنزيمة إلى اتحاد جدة

أكّد الايطالي كارلو انشيلوتي مدرّب ريال مدريد الاسباني أن "لا شكوك" لديه في ما يتعلق ببقاء المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة في صفوف الفريق الملكي الموسم المقبل.

وقال انشيلوتي في مؤتمر صحافي، السبت، عشية مواجهة فريقه لأتلتيك بلباو في الجولة الاخيرة من الدوري الاسباني "لديه عقد لموسم إضافي، وبالتالي لا شكوك لدينا"حول مستقبله.

واضاف "يتعين على أساطير النادي (وبنزيمة من بينهم) الاعتزال في صفوف ريال مدريد. اعتقد ان النادي وانصاره يفكرون بهذه الطريقة، لكن ثمة رأي ايضا للاعب".

وأكد انشيلوتي انضمام الظهير الايسر فران غارسيا من نادي رايو فايكانو، لكنه لم يعط تفاصيل اضافية حول انتقال لاعبين آخرين امثال براهيم دياس الذي أعاره الى ميلان الايطالي، وامكانية التعاقد مع مهاجم توتنهام الانكليزي هاري كاين واكتفى بشأن الاخير بالقول "هاري كاين لاعب رائع لكن يجب علينا احترام توتنهام لانه لاعب في صفوفه".

وأضاف "كل ما أستطيع قوله بأننا سنملك فريقا تنافسيا الموسم المقبل".

كما أكد مرة جديدة استمراره على رأس الجهاز الفني لريال الموسم المقبل بعد ان ارتبط اسمه بتدريب منتخب البرازيل بقوله "أنا سعيد في ريال مدريد. لا مشكلة على الاطلاق مع النادي، انا سعيد للبقاء وسنحاول تقديم أداء افضل الموسم المقبل".

وينتهي عقد بنزيمة مع ريال مدريد في 30 يونيو، لكنه يستطيع تمديد عقده بقرار منه لموسم اضافي سيكون الخامس عشر له في صفوف الفريق الملكي بفضل الكرة الذهبية الحاصل عليها العام الماضي وذلك بموجب بند في عقده الاصلي.

وذكرت الصحف الاسبانية بان بنزيمة تلقى عرضا من السعودية مقابل 200 مليون يورو على مدى سنتين، لجلبه الى الدوري المحلي حيث يلعب زميله السابق في ريال مدريد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

لكن بنزيمة الذي احرز 25 لقبا في صفوف ريال مدريد ترك الباب مفتوحا امام جميع الاحتمالات حول مستقبله وسط تقارير اشارت الى امكانية انتقاله الى نادي اتحاد جدة السعودي في الايام الاخيرة.

وقال بنزيمة خلال حفل تكريم اقامته صحيفة "ماركا" الرياضية على شرفه الخميس "لماذا التحدث عن مستقبلي. انا في مدريد. الذين يتحدثون (بشأن انتقاله) هم على الانترنت، والانترنت ليس الحقيقة".