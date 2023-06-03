عودة ميمي إلى منتخب العراق

عاد المهاجم الشاب مهند علي ميمي إلى تشكيلة منتخب العراق لكرة القدم بإشراف المدرب الإسباني خيسوس كاساس، بعد غياب ثمانية أشهر بسبب الإصابة.

وأعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، قائمة ضمت 27 لاعبا بينهم عشرة مغتربين من أصول عراقية، للمشاركة في معسكر تدريبي في إسبانيا بين 12 و20 يونيو الحالي، يخوض خلاله منتخب "أسود الرافدين" لقاء وديا أمام نظيره الكولومبي في 16 يونيو في فالنسيا.

ويسعى الاتحاد العراقي إلى تعزيز صفوف المنتخب عبر تأمين إجراءات قانونية ورسمية تتيح للاعبين محترفين في أندية أوروبية ينحدرون من أصول عراقية لتمثيل المنتخب في الفترة المقبلة.

وكان ميمي أصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته في مباراة فريقه السيلية أمام الشمال في الدوري القطري في العاشر من أغسطس 2022 وغاب على إثرها عن الملاعب.

قائمة العراق لمواجهة كولومبيا

حراسة المرمى: جلال حسن، أحمد باسل، فهد طالب.

الدفاع: أحمد يحيى، علي فائز، مصطفى ناظم، سعد ناطق (أبها السعودي)، مناف يونس، فرانس بطرس (بورت التايلاندي)، ميرخاس دوسكي (سلوفاتسو التشيكي)، همام طارق، شيركو كريم، ألاي فاضل (غوتبرغ السويدي)، أمير العماري (هالمستاد السويدي)، أسامة رشيد (فيزيلا البرتغالي)، كيفن يعقوب (أرهوس الدنماركي)، ألان محيي الدين (أوتسكيتنس السويدي)، أمجد عطوان.

الوسط: إبراهيم بايش (القوة الجوية)، زيدان إقبال (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، بشار رسن (قطر القطري)، حسن عبد الكريم، حسين علي (الصفاقسي التونسي)، أندريه السناطي (سيريوس السويدي).

الهجوم: باشينغ عبد الله (يونشوبينغ السويدي)، مهند علي ميمي (الدحيل القطري)، أيمن حسين.