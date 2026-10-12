"نوبل الاقتصاد 2026" تُمنح للأميركيَيْن روبرت إي. هول ومايكل وودفورد

أعلنت الأكاديمية الملكية ​السويدية للعلوم، اليوم الإثنين، فوز الأمريكييْن روبرت إي. هول ‌ومايكل وودفورد ​بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2026 تقديراً لإسهاماتهما في إرساء الأسس الجزئية لاستقرار الاقتصاد الكلي.

وطوّر الفائزان بالجائزة نماذج جديدة للاقتصاد الكلي عززت قدرتنا ‌على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مما أتاح اتخاذ تدابير مالية ونقدية في التوقيت المناسب للحد من حدة التقلبات ‌الاقتصادية الضارة.

ومُنحت جائزة الاقتصاد لأول مرة عام 1969، ولم تكن ​ضمن الجوائز الخمس ⁠الأصلية التي ⁠وردت في وصية مخترع الديناميت ألفريد نوبل عام 1895، وكان البنك المركزي السويدي هو من استحدثها.

وكان أغلب ⁠الفائزين بالجائزة سابقاً من الولايات المتحدة، ولم تفز بها سوى ثلاث نساء كانت آخرهن كلوديا جولدين عام 2023 تقديراً لأبحاثها حول "تأثير النوع الاجتماعي على الأجور والتوظيف بمرور الوقت في الولايات المتحدة".

وفاز جويل ‌موكير وفيليب أجيون وبيتر هاويت بالجائزة العام الماضي تقديراً لأعمالهم حول ​مفهوم "التدمير الخلاق" وكيف يمكن للتكنولوجيا الجديدة وأساليب الإنتاج تعزيز النمو ومستويات المعيشة.

وجرى خلال الأسبوع الماضي إعلان أسماء الفائزين بجوائز نوبل في مجالات الطب والفيزياء والكيمياء والأدب ​والسلام.