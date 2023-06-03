ادفع 2500 درهم لمشاهدة ميسي.. جماهير تعلق: "هل سيحملنا على ظهره"!

يتعيّن على مشجعي كرة القدم الصينيين دفع ما يصل إلى 630 يورو (نحو 2500 درهم) لمشاهدة بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي يلعب في بكين في 15 يونيو، في المباراة الودية التي تجمع "ألبي سيليستي" وأستراليا.

ويمثّل هذا اللقاء في بكين ضد منتخب أستراليا الذي تغلّبت عليه الأرجنتين 2-1 في دور الـ16 في مونديال قطر، عودة كبيرة لكرة القدم الدولية إلى الصين، بعد ثلاث سنوات من القيود الصحية الصارمة التي أفرغت الملاعب وأدت إلغاء مسابقات رياضية عدة.

وتقام المباراة في ملعب "العمّال" الذي خضع للتجديد حديثاً وبسعة 68 ألف متفرج.

وانتقد المشجعون بشدة ارتفاع أسعار التذاكر الجمعة على شبكة "ويبو" للتواصل الاجتماعي.

وكتب أحدهم معلقاً على الحساب الرسمي للمنظمين "سأدينكم بالسرقة"، وتساءل آخر ساخراً "مقابل 4800 يوان، هل سيحملنا ميسي على ظهره أثناء اللعب؟".