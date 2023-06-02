رابطة الحكام الإنجليزية تدين مضايقات جماهير روما لحكم نهائي الدوري الأوروبي

أدانت رابطة الحكام المحترفين في إنجلترا المضايقات التي تعرض لها الحكم أنطوني تيلور الذي أدار نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم وعائلته من مشجعي روما في مطار بودابست وذلك بعد تداول مقاطع فيديو لذلك على وسائل التواصل الاجتماعي. وتعرض تيلور للانتقادات بعد خسارة روما بركلات الترجيح 4-1 أمام إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي في بودابست يوم الأربعاء الماضي.

وقال بيان للرابطة "نشعر بالفزع من الإساءة غير المبررة والمقيتة التي تعرض لها أنطوني وعائلته وهو يحاول العودة إلى بلاده بعد إدارة نهائي الدوري الأوروبي". وانتقد جوزيه مورينيو مدرب روما الحكم بعد المباراة وتم تصويره وهو يصرخ في حكام المباراة خارج ملعب بوشكاش أرينا.

وقال مورينيو "كانت مباراة قوية ونابضة بالحياة أدارها حكم بدا من إسبانيا. كانت هناك بطاقات صفراء طوال الوقت". وفي الفيديو، يمكن رؤية مشجعي روما وهم يضايقون ويسيئون معاملة تيلور البالغ من العمر 44 عاما وعائلته، الذين طلبوا الحماية من أمن المطار حيث لجأوا إلى منطقة آمنة. كما تم اتخاذ تدابير لحماية الحكم الإنجليزي تيلور من زجاجات الماء والمقذوفات. وأضاف البيان "سنواصل تقديم دعمنا الكامل لأنطوني وعائلته".