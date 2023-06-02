بنزيما يحسم قراره النهائي.. سيلعب مع الريال ولن يرفض الدوري السعودي

أكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن النجم الفرنسي كريم بنزيما أصدر قراره النهائي بشأن مستقبله مع ريال مدريد.

ذكرت الصحيفة أن قائد "الملكي" حسم التكهنات حول مستقبله وقرر الاستمرار في سانتياغو برنابيو حتى يونيو 2024، بينما سيؤجل فكرة اللعب في الدوري السعودي إلى ما بعد انتهاء عقده مع "الميرنغي".

وأضافت أن بنزيما مستمر في ريال مدريد وسيجدد لموسم إضافي حسبما اتفق مسبقاً، مشيراً إلى أن اللاعب والنادي يريدان الاستمرار لفترة طويلة خاصة أن العلاقة قوية.

وأشارت إلى أن المهاجم الفرنسي لم يغلق الباب أمام اللعب في الدوري السعودي بنهاية موسم 2023-2024، مؤكدة أنه يرى أن الموسم الجاري ليس الأفضل لكنه راض بما حققه إذ فاز بلقب كأس ملك إسبانيا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي بالإضافة إلى وصافة الدوري الإسباني وتوديع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي.