رسميا.. ميسي يرحل عن باريس سان جرمان

انتهت رحلة الأرجنتيني ليونيل ميسي، رسميا مع فريق باريس سان جرمان الفرنسي، بعد أن أكد ذلك اليوم، مدرب الفريق الباريسي كريستوفر غالتييه في المؤتمر الصحافي الذي أعلنه النادي، حيث قال إنه تشرف بتدريب "افضل لاعب في تاريخ الكرة"، وأنه سعيد بالفترة التي قضاها معه في الموسم الجاري. وقال غالتييه إن المباراة الأخيرة لميسي ستكون في الجولة الأخيرة على ملعب حديقة الأمراء بباريس، أمام فريق كليرمونت السبت المقبل في الجولة 38 للدوري الفرنسي.

وكان ميسي توج بطلا للدوري الفرنسي مع باريس الاسبوع الماضي، ويعتقد بشكل كبير أنه في طريقه إلى الدوري السعودي للعب مع نادي الهلال مقابل 400 مليون دولار في الموسم الواحد، على أن يتم إعلان تفاصيل هذا الاتفاق لاحقا. حيث قالت وسائل إعلام أوروبية أن الا