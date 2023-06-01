وزير الرياضة السعودي يحسم أنباء التعاقد مع ميسي وبنزيما

تحدث وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، عن احتمالية استقطاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما إلى المملكة العربية السعودية.

في حوار مع قنوات محلية سعودية، قال المراسل لوزير الرياضة السعودي: "هل صحيح أن صفقتي ميسي وبنزيما قد تمّ إتمامهما"، ليرد عليه: "انتظر التصريح الرسمي"، مُضيفاً: "الأندية هي من تعلن عن ذلك بشكل رسمي، وإن شاء الله في الوقت المناسب".

وتابع: "إدارة نادي اتحاد جدة هي من يجب أن تعمل (على الصفقات العالمية)، ونحن كوزارة يجب أن ندعم جميع الأندية بهذا الشيء".

وأكمل الأمير عبد العزيز بن تركي: "إن شاء الله تكون المنافسة الموسم المقبل أقوى من الموسم الحالي، وإن شاء الله يستعدون الأندية لموسم حافل ومليء بالمفاجآت".

وأتمّ وزير الرياضة السعودي: "يجب أن نعمل لكلّ ما فيه مصلحة للرياضة في المملكة.. هدفنا الارتقاء بالكرة السعودية في أفضل المحافل الدولية بما يتناسب مع رؤية 2030".

وكانت تقارير صحفية قد زعمت أن اللاعب الفائز بكأس العالم 2022 وهدّاف نادي ريال مدريد الإسباني ضمن دائرة اهتمامات أندية دوري "روشن"، للتعاقد معهما في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.