عودة ديمبيليه ونكونكو إلى تشكيلة منتخب فرنسا

عاد المهاجمان كريستوفر نكونكو وعثمان ديمبيليه إلى تشكيلة منتخب فرنسا التي استدعاها المدرب ديدييه ديشان اليوم، لخوض مواجهتي جبل طارق واليونان في تصفيات كأس أوروبا 2024 في كرة القدم، في 16 و19 يونيو. كما عاد ظهير ريال مدريد الإسباني فيرلان مندي إلى تشكيلة وصيف بطل العالم.

وكان نكونكو، أفضل هداف في الدوري الألماني هذا الموسم مع لايبزيغ (16 هدفًا بالشراكة مع نيكلاس فولكروغ مهاجم فيردر بريمن)، قد انسحب من تشكيلة بلاده قبل انطلاق مونديال قطر 2022 للاصابة، كما غاب عن المعسكر السابق للمنتخب الأزرق في مارس.

أما ديمبيليه، مهاجم برشلونة الإسباني، فأبعدته الاصابة أيضاً قبل ثلاثة أشهر، عندما استهلت فرنسا مشوارها في التصفيات القارية بفوزين على هولندا 4-0 وإيرلندا 1-0.

ويعود لاعب آخر من تشكيلة المونديال، هو المدافع أكسيل ديزازي لتعويض غياب مدافع أرسنال الإنكليزي وليام صليبا. من جهته، يعود مندي للمرة الاولى منذ 25 سبتمبر 2022، منذ المباراة التي خسرتها بلاده أمام الدنمارك 0-2. وضمّ ديشان المخضرم أوليفييه جيرو (36 عاماً)، أفضل هداف في تاريخ المنتخب (53 هدفاً)، وماركوس تورام في الهجوم، بيد انه ابقى على استبعاد مهاجم ليون ألكسندر لاكازيت رغم نهاية موسم جيدة للاعب الذي لم يحمل ألوان فرنسا منذ 14 نوفمبر 2017.وتلعب فرنسا مع جبل طارق في 16 يونيو في فارو البرتغالية ثم تستقبل اليونان في استاد دو فرانس في 19 منه.