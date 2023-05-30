عقب خسارة النصر لقب الدوري.. رونالدو يطلب إجازة

ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيغيب عن قائمة فريق النصر في المباراة المرتقبة أمام الفتح غداً الأربعاء في الجولة الثلاثين الأخيرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية اليوم الثلاثاء أن مصادر خاصة كشفت لها أن رونالدو، قائد فريق النصر، سيغيب عن مواجهة الفتح بسبب راحة منحها له الجهاز الطبي.

وأوضحت المصادر أن الفحوص الطبية لرونالدو أثبتت سلامة العضلة الضامة من أي تمزق، مع وجود شد بسيط فيها، ليكتفي بحصة علاجية داخل العيادة تجاوزت الساعتين، برفقة زميليه نواف العقيدي وعلي الحسن، ويغادر بعدها أسوار النادي.

وأشارت المصادر إلى أن الجهاز الطبي فضل إراحة رونالدو من المواجهة الأخيرة في الدوري، حتى لا يتعرض لتمزق عضلي ومنحه إجازة.

وكان الاتحاد قد حسم بالفعل تتويجه بلقب دوري روشن السعودي وتلاه النصر في المركز الثاني بفارق ثماني نقاط أمام الهلال صاحب المركز الثالث.