حصاد الدوري الإنجليزي.. وترتيب هدافي البطولة وموقف محمد صلاح "الحزين"

انتهى رسميا الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم 2022-2023 بتتويج مانشستر سيتي بلقب البطولة للمرة الثالثة على التوالي والخامسة في أخر 6 مواسم والتاسعة في تاريخه ليؤكد الفريق أنه يعيش عصره وتاريخه الذي يصنعه المجرب الإسباني بيب غوارديولا مع كتيبة من نجوم كرة القدم.

وعقب نهاية البطولة التي فاز بها مانشستر سيتي، واحتل فريق أرسنال المركز الثاني ضمنت 4 فرق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا وهي أصحاب المراكز الأربعة الأولى وهم مانشستر سيتي وأرسنال، ومانشستر يونايتد، ونيوكاسل

بينما تأهل إلى الدوري الأوروبي كلا من ليفربول وبرايتون، وصعد إلى دوري المؤتمرات فريق أستون فيلا، وهبط كل من ساوثهامبتون، ليدز يونايتد وليستر سيتي من الدوري الإنجليزي إلى تشامبيونشيب النسخة المقبلة، وأفلت إيفرتون من الهبوط بفضل فوزه الصعب على بورنموث، في الجولة الأخيرة بهدف دون رد.

وعلى مستوى الألقاب الفردية فاز النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، بجائزة جائزة الحذاء الذهبي لموسم 2022-2023، بعدما تصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بواقع 36 هدفًا، متقدماً بفارق 6 أهداف عن أقرب ملاحقيه هاري كين مهاجم توتنهام.

ونجح هالاند في الحصول على الجائزة في موسمه الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز، وقد سجل هاتريك في 4 مباريات، 3 منها متتالية على أرضه، وكذلك أول هاتريك في الديربي أمام مانشستر يونايتد منذ 1970.

وأصبح هالاند صاحب الـ22 عامًا الفائز الثالث بالجائزة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز من فريق مانشستر سيتي، بعد سيرجيو أجويرو (26 هدفًا في 2014/15) وكارلوس تيفيز (20 هدفًا في 2010/11 وتقاسمها مع ديميتار برباتوف).

وحطم هالاند مهاجم مانشستر سيتي رقم محمد صلاح (32 هدفًا) وكذلك آندي كول وآلان شيرار في الدوري الإنجليزي (36 هدفًا).

وفاز نجم فريق مانشستر سيتي، كيفين دي بروين، بجائزة أفضل صانع ألعاب في موسم بطولة الدوري بعدما صنع أكبر عدد من الأهداف، وصنع دي بروين 16 هدفًا، وساهم في تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي، والخامس في آخر 6 سنوات.

وسبق أن فاز دي بروين بتلك الجائزة مرتين، وذلك في موسم 2017/18 حيث صنع أنذاك 16 هدفًا أيضًا، في حين صنع 20 هدفًا في موسم 2019/20.