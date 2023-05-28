خبطتين في رأس رونالدو.. خسر الدوري وميسي حطم رقمه

تلقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خبطتين في الرأس في يوم واحد بعدما خسر لقب الدوري السعودي مع فريقه النصر لمصلحة الاتحاد قبل أن يحطم غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي حط رقماً قياسياً كان يحمله "صاروخ ماديرا".

ورفع ميسي رصيده إلى 496 هدفاً في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى بعدما أحرز هدفاً لباريس سان جيرمان في مرمى ستراسبورغ.

وتجاوز ميسي رقم رونالدو الذي كان أحرز 495 هدفاً في الدوريات الكبرى من خلال لعبه في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا.

يذكر أن اللاعب الفائز بلقب كأس العالم 2022 مع "التانغو" قد يعود إلى المنافسة بشكل مباشر مع "صاروخ ماديرا" في حال انضمامه إلى الهلال السعودي في الموسم المقبل.