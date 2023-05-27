جنون في حسم الدوري الألماني بين ميونيخ ودورتموند.. "اللقب يذهب لأصحابه"

انتزع بايرن ميونيخ اليوم السبت لقبه الحادي عشر تواليًا في الدوري الالماني لكرة القدم حارمًا بوروسيا دورتموند من إنهاء هيمنته المطلقة، بفوزه المثير على مضيفه كولن 2-1 بهدف قاتل لجمال موسيالا، مسفيدا من تعادل غريمه على أرضه أمام ماينتس 2-2 في المرحلة 34 الاخيرة.

وأنهى بايرن الموسم في الصدارة بفارق الاهداف فقط عن دورتموند بعد تعادلهما بالنقاط (71) فحرم الاخير من لقب أول في البوندسليغا منذ العام 2012.

وبدا اللقب في طريقه الى دورتموند بعد أن عادل كولن قبل 10 دقائق من نهاية المباراة أمام بايرن، لكن موسيالا سجل هدف الفوز في الدقيقة 89 وسط احتفالات جنونية.