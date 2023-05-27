العراق يواجه كولومبيا ودياً في إسبانيا

يخوض المنتخب العراقي لكرة القدم مباراة ودية أمام نظيره الكولومبي في السادس عشر من يونيو المقبل في اسبانيا، ضمن فترة معسكر تدريبي بقيادة مدرّبه الاسباني خيسوس كاساس. وذكر الاتحاد العراقي عبر قناته الاعلامية ان "المنتخب الوطني سيبدأ معسكراً تدريبياً في اسبانيا للفترة من 12 ولغاية 20 من يونيو المقبل وسيخوض لقاء وديا امام منتخب كولومبيا في 16من الشهر ذاته في مدينة فالنسيا".

واشار الاتحاد العراقي الى ان "المدير الفني للمنتخب، كاساس قرر استدعاء قائمة ضمت 25 لاعبا فقط للمشاركة في معسكر اسبانيا وخوض ودية كولومبيا".

ويعلن الجهاز الفني للمنتخب العراقي في الثاني من يونيو عن قائمة اللاعبين المدعوة للذهاب الى اسبانيا.

ويواصل الاتحاد العراقي استكمال الاجراءات الرسمية والقانونية لعدد من اللاعبين المغتربين والذين يتحدرون من اصول عراقية، لاتاحة تمثيلهم منتخب اسود الرافدين آخرهم مهاجم يونشوبينغ السويدي باشانك عبدالله. واوضح الاتحاد العراقي ان عبد الله (28عاماً) الذي قدم مستويات طيبة في منافسات دوري الدرجة الاولى السويدي "بات جاهزا لتمثيل المنتخب الوطني بعد ان انجزت لجنة المغتربين الاوراق الرسمية كافة واصدار جواز سفر له".