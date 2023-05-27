أوكلاند سيخوض مونديال الأندية للمرة الـ11

سيشارك أوكلاند سيتي النيوزيلندي في مونديال الأندية لمرّة حادية عشرة قياسية، بعد احرازه اليوم لقب دوري أبطال أوقيانيا في كرة القدم. وتغلب أوكلاند على سوفا من فيجي 4-2 بعد التمديد، في نهائي دراماتيكي في بورت فيلا، فانواتو. ولم يسبق لأي فريق أن شارك أكثر من أوكلاند في البطولة العالمية، فيما سيخوض النسخة الحادية عشرة له في المونديال المقرر في ديسمبر في السعودية.

وفيما أقرّ مدرّبه الإسباني ألبرت رييرا انه سيكون مرّة جديداً الأقلّ حظوظاً، أضاف "نحن لسنا محترفين، هؤلاء الشبان موظفون، يعملون كل يوم وبعدها ينتقلون إلى خوض التمارين في كل يوم". وتابع "نطالبهم بالكثير، يعتقد اناس اننا محترفون لكن الأمر ليس كذلك". وأردف "الشيء الوحيد الذي بمقدورنا القيام به هو التطوّر والهام الآخرين". واصبح أوكلاند ثاني فريق يحجز بطاقته للمونديال، بعد أوراوا ريد دايموندز الياباني عن قارة آسيا، اثر تجريده الهلال السعودي من اللقب.