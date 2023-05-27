برشلونة يختار صفقة غير متوقعة بدلاً من ميسي

أكدت وسائل إعلام إسبانية أن برشلونة يستعد للتعاقد مع صفقة غير متوقعة بسبب الصعوبات التي يواجهها الفريق في استعادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وذكرت صحيفة ريليفو الإسبانية أن برشلونة يتجه للمحاولة مجدداً مع النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أنه عقب الرصاصة التي تلقاها النادي الكاتالوني من نجمه السابق ليونيل ميسي بشأن صعوبة عودته إلى كامب نو.

وأشارت إلى دي ماريا ينتهي عقده مع يوفنتوس في يونيو المقبل، مؤكدة أن مفاوضات التجديد لم تنجح ما يشير إلى صعوبة استمراره في تورينو.

وأضافت أن اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً أولويته البقاء في أوروبا، مبينة أن غلطة سراي وبنفيكا مهتمان بالحصول على خدماته.

ولفتت إلى أن الدولي الأرجنتيني لديه أيضاً عروض من الدوريات العربية، ولكن لا يضع هذه العروض ضمن حساباته على أقل تقدير في الوقت الحالي.