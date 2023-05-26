أياكس يحرم فريق السيدات من الاحتفال بلقب الدوري الهولندي لسبب غريب

تسببت إدارة نادي أياكس الهولندي لكرة القدم، في حرمان فريق السيدات من الاحتفال العام بلقب الدوري. وأعلن مجلس مدينة أمستردام امس أن الاحتفالات التي كان من المقرر إقامتها الاثنين لن تقام لأن النادي لا يريد التعاون. وكان من المفترض أن يتم تكريم فريق أياكس للسيدات في لايدزبلين، ساحة شهيرة في وسط مدينة أمستردام.

ويحتل فريق أياكس للرجال المركز الثالث بالدوري الهولندي- قبل جولة من نهاية الموسم - وهو ما أدى لتوتر الأجواء في النادي وإظهار نقص الاهتمام بحفلة فريق السيدات، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية. وبرر أياكس هذه الخطوة بالتأكيد على أن بطولة السيدات حسمت يوم 7 مايو، وبالتالي مر فترة طويلة جدا على إقامة احتفال. ويعتقد إدوين فان دير سار المدير الإداري أن عددا قليلا من الجماهير ستحضر الحفل. وذكر أياكس في بيان :"هذا لن يكون جيدا لصورة فريق السيدات". ووجهت اتهامات لإدارة النادي بالتحيز الجنسي من قبل سيدات يعملن في السياسة وصحفيات ولاعبات في هولندا. وكتبت ميريل فان دونجين، التي لعبت لأياكس حتى 2018، على تويتر:" بأصدقاء مثل هؤلاء، فأنت لا تحتاج لأعداء بعد الآن".