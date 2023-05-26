ميسي و4 نجوم عالميين في الطريق إلى الدوري السعودي

كشفت وسائل إعلام أوروبية أمس أن الدوري السعودي سيكون على موعد مع أربعة نجوم للكرة العالمية في الموسم المقبل، إذ إلى جانب انتقال البرتغالي رونالدو إلى النصر السعودي منذ بداية السنة الحالية بصفقة قياسية بلغت 200 مليون دولار في السنة، بات انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي مقابل صفقة قياسية وغير مسبوقة تصل إلى 400 مليون دولار في السنة أمرا محسوما، حيث أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنه سيعلن انتقاله رسميا إلى الهلال بمجرد انتهاء الموسم الحالي مع باريس سان جرمان، حيث قرر ميسي عدم تمديد العقد لسنة إضافية.

في المقابل ذكرت أيضا أن عدد من الأسماء العالمية في الطريق إلى الدوري السعودي، بينهم الفرنسي كريم بنزيمة نجم ريال مدريد، والذي يتوقع أن ينتقل إلى الاتحاد السعودي مقابل، 60 مليون يورو في السنة. وكان مقربون منه نفوا صحة هذا العرض، لكن ذلك كان قبل شهرين، بيد أن انتهاء موسم الريال واتجاه النادي المدريدي إلى جلب لاعبين بارزين في الهجوم، جعل اللاعب بحسب الصحيفة يدرس بجدية عرض الاتحاد.

ورغم أن "فيفا" عاقب الاتحاد بالمنع من إجراء التعاقدات في الصيف المقبل، بسبب عدم سداده مستحقاته لبعض اللاعبين، إلا أنه يتوقع بشكل كبير أن يتم حل هذه القضية في الأيام القليلة المقبلة.

يضاف إلى هذا اتصالات جرت بين نادي الهلال والارجنتيني أنخل دي ماريا لاعب يوفنتوس الإيطالي حاليا، وكذلك زميلي ميسي السابقين في برشلونة بوسكيتس الذي أعلن رحيله عن ناديه رسميا مؤخرا، وكذلك جوردي ألبا الذي قرر أيضا مغادرة برشلونة.