محمد صلاح يعتذر.. ليفربول يتسبب في تدميره

أبدى النجم المصري محمد صلاح حزنه الشديد وشعوره بالتدمير بسبب نتائج ليفربول في الموسم الحالي.

وقال صلاح على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه يشعر بخيبة أمل بسبب عدم تأهل ليفربول إلى دوري أبطال أوروبا.

وأوضح: "لقد دُمرت تمامًا، لا يوجد أي عذر على الإطلاق".

وتابع: "كان لدينا كل ما نحتاجه للوصول إلى دوري أبطال أوروبا العام المقبل، وفشلنا، نحن ليفربول والتأهل إلى "تشامبيونز ليغ" هو الحد الأدنى".

وأضاف: "أنا آسف، ولكن من المبكر تقييم الأمور بإيجابية أو صورة متفائلة، لقد خذلنا أنفسنا وجماهيرنا".

يذكر أن ليفربول في التأهل لدوري الأبطال بعد فوز مانشستر يونايتد على ضيفه تشيلسي 4-1 في مباراة مؤجلة، لينتزع اليونايتد آخر البطاقات المؤهلة لدوري الأبطال.