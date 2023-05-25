صفقة مفاجئة.. ريال مدريد يخطف نجم ليفربول

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع أحد أبرز نجوم ليفربول في الصيف المقبل.

وأوضحت صحيفة فوتبول 365 البريطانية عن أن ريال مدريد قد يتعاقد مع صفقة مفاجئة من ليفربول في الصيف المقبل.

وذكرت الصحيفة أن الأسكتلندي أندي روبرتسون قد يصبح لاعب جديد ينضم من الدوري الإنجليزي إلى "الملكي".

ولفتت إلى أن ليفربول يرتبط بصفقات سابقة مع "الميرنغي" مثل تشافي ألونسو ومايكل أوين، مشيرة إلى أن الظهير الأيسر قد يصبح أحدث تعاون بين الناديين.

وأشارت إلى أن اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً قد يرحيل إلى سانتياغو برنابيو عقب نهاية الموسم الماضي مقابل 44 مليون جنيه إسترليني بعدما أصبح ضمن خيارات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لتدعيم الفريق في الموسم الجديد.