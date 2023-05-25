رسالة مؤثرة من محمد صلاح في وداع رباعي ليفربول

حرص النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول على وداع زملائه الراحلين عن الريدز مع نهاية الموسم الحالي، وهم روبرتو فيرمينو وجيمس ميلنر وأوكسلاد تشامبرلين ونابي كيتا، بعد أن أعلن ليفربول قبل أيام رحيل الرباعي عن صفوف الفريق، بنهاية الموسم الجاري، وحظي اللاعبون الأربعة بتكريم من النادي الإنجليزي على ملعب "آنفيلد" مع عائلتهم.

ونشر محمد صلاح صور تجمعه مع كل لاعب من الأربعة المغادرون عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب محمد صلاح: "أحد أفضل الأشياء في كرة القدم هو أننا نلتقي ونتشارك اللحظات مع أشخاص رائعين، بوبي، ميلي، أوكس، ونابي، سنفتقدهم وآمل أن تلتقي طرقنا مرة أخرى".

ويذكر أن ليفربول عانى كثيراً هذا الموسم خاصة في الدور الأول من البطولة وهو ما دفعه الآن للتواجد في المركز الخامس بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023، مع بقاء جولة واحدة على نهاية المنافسة، وسيلاقي فيها ساوثهامبتون يوم الأحد المقبل، وخسر الفريق فرصته في التواجد في دوري أبطال أوروبا حيث يحتاج إلى معجزة تتمثل في خسارة مانشستر يونايتد مباراتيه المتبقيتين وفوز ليفربول في المباراة الأخيرة ليلتحق بركب المتأهلين.

وسجل النجم المصري محمد صلاح 19 هدفًا مع ليفربول في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي الممتاز، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب هدافي البريميرليج.