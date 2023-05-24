26 رجلاً يتورطون في الاعتداء على عائلات لاعبي وست هام

ذكرت وسائل إعلام هولندية اليوم الأربعاء أن الشرطة تلقت بلاغات عن تورط ما إجماليه 26 رجلاً في محاولات اعتداء على عائلات وأصدقاء لاعبي وست هام يونايتد في هولندا الأسبوع الماضي، مضيفة أنها احتجزت سبعة أشخاص بينما تسعى لاعتقال عشرة آخرين.

وناشدت الشرطة الهولندية عبر برنامج تلفزيوني الثلاثاء المواطنين، المساعدة في جهود ضبط مثيري الشغب وعرضت صوراً للمشتبه بهم في الأحداث التي وقعت الخميس الماضي بعد مباراة إياب قبل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بين ألكمار ووست هام.

وحددت الشرطة الهولندية 24 مشجعاً مشتبهاً بهم في الهجوم المتعمد على ما يبدو في ملعب ألكمار بعد خسارة صاحب الضيافة.

وتلقت الشرطة بلاغات بعدد أكبر من هذا الرقم من المتورطين رغم أنها لا تزال تبحث عن عشرة من القائمة الأولية التي تضم 24 شخصاً.

وكانت الشرطة قد منحت مهلة الثلاثاء لأي شخص تورط في الأحداث لتسليم نفسه وإلا سيتم عرض صورته في البرنامج التلفزيوني لطلب المساعدة في العثور عليه.

واقتحم مشجعون لفريق ألكمار سورا بالملعب واعتدوا على جماهير تنتمي لوست هام مع نهاية المباراة.

ووقع اشتباك وتدخلت مجموعة من لاعبي وست هام، ومنهم القائد ديكلان رايس، وركض بعضهم نحو عائلاتهم وأصدقائهم للاطمئنان عليهم.

وأدان ألكمار، الذي خسر أمام وست هام، هذا الحادث ووصف تصرفات المشجعين بأنها "مشينة".