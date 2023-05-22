جارديم يرحل عن شباب الأهلي إلى الريان

اقترب المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم من تولي تدريب الريان القطري حسب ما ذكرت وسائل إعلام برتغالية.



وأوضحت صحيفة "أبولا" أن المدرب البالغ من العمر 48 عاماً سافر إلى قطر للتعاقد مع الريان عقب انتهاء عقده مع شباب الأهلي.



وأشارت إلى أن جارديم الذي قاد "فرسان دبي" إلى الفوز بلقب دوري أدنوك للمحترفين اختار خوض تجربة جديدة في الدوري القطري بعدما درب الهلال السعودي وشباب الأهلي.