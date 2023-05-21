مدرب أرسنال: أخفقنا وأتحمل المسؤولية

وجه ميكل أرتيتا مدرب أرسنال تهنئة مهذبة إلى منافسه مانشستر سيتي الذي حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس، لكن لا شيء يمكنه تخفيف آلام فريقه الذي تصدر السباق طويلا قبل أن يتعثر في مرحلة فارقة. وكان أرسنال متصدرا بفارق ثماني نقاط قبل شهرين، لكنه فاز مرتين فقط في آخر ثماني مباريات، وأهدت هزيمته من نوتنجهام فورست اللقب إلى فريق المدرب بيب جوارديولا الذي لا يرحم. وقال أرتيتا بوجه متجهم للصحفيين عقب الخسارة 1-صفر بملعب فورست "إنه يوم حزين حقا، أخفقنا".

وأضاف "أهنئ سيتي، هم الأبطال واستحقوا الفوز، اعتذر لأننا نشرنا الإيمان والأمل في قدرتنا على النجاح، لكننا لم نقدر على ذلك وهذه مسؤوليتي".

وتابع المدرب الإسباني "كان يجب أن نلعب بشكل أفضل، سمحنا لهم بالتسجيل، في الفترة بين أبريل ومايو تحتاج إلى 24 لاعبا في أفضل حالاتهم ومفعمين بالثقة وجاهزين، لأسباب عديدة لم نحظ بذلك".

وقاد أرتيتا، الذي عمل مساعدا لجوارديولا في سيتي، عملية تحول بارزة في أرسنال الذي احتل المركز الثاني. واستمر على القمة لمدة 248 يوما هذا الموسم، متفوقا على أي فريق آخر فشل في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز. لكنه فشل في الأمتار الأخيرة.