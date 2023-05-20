قميص برشلونة في منزل رونالدو بالسعودية.. مفاجأة صادمة من جورجينا

تلقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مفاجأة صادمة من أحد أفراد أسرته بعدما نشرت جورجينا رودريغيز عدد من مقاطع الفيديو على حسابها في "إنستغرام" لأطفال لاعب النصر السعودي.

ونشرت جورجينا مقاطع فيديو لثلاثة من أطفال رونالدو، وأحدهم يرتدي قميص برشلونة، غريم ريال مدريد.

ووضعت عارضة الأزياء الإسبانية إشارة إلى النجم البرتغالي إلى جانب وجوه تعبيرية ضاحكة بسبب الصدمة.

ويعد رونالدو من أساطير ريال مدريد الذي لعب معه بين 2009 و2018، قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس مقابل 100 مليون يورو، بينما عاد إلى مانشستر يونايتد ثم انضم إلى النصر السعودي في يناير الماضي.