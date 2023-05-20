توتنهام من التقدم بهدف إلى الخسارة بثلاثية أمام برنتفورد

عمّق توتنهام جراحه هذا الموسم بعد تعرّضه لخسارة جديدة مفاجئة أمام ضيفه برنتفورد 1-3، اليوم في المرحلة 37 قبل الأخيرة من بطولة إنكلترا في كرة القدم.

وهذه خامس خسارة في آخر سبع مباريات لفريق شمال لندن الذي بات مركزه السابع مهدّداً، وبالتالي تأهله إلى المسابقات الأوروبية، بحال فوز أو تعادل أستون فيلا لاحقاً على أرض ليفربول الخامس. وتقدّم فريق المدرب الموقت راين مايسون مبكراً عبر هدافه الدولي هاري كاين، من ضربة حرة بعيدة رائعة، رافعاً رصيده إلى 28 هدفاً هذا الموسم في المركز الثاني في ترتيب الهدافين (8).

لكن برنتفورد ردّ في الشوط الثاني عبر ثنائية الكاميروني براين مبويمو (50 و62)، قبل أن يحسم الكونغولي الديموقراطي يوان ويسا النتيجة من مسافة قريبة (88)، في ظل هتافات ويافطات معادية من جماهير توتنهام تجاه ادارتها التي تخلت منتصف الموسم عن المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي. ولعب برنتفورد دون مهاجمه إيفان توني (21 هدفاً) الموقوف ثمانية أشهر بسبب انتهاكه قواعد المراهنات، بيد ان برنتفورد عزّز مركزه التاسع، بفاق نقطة عن توتنهام، بفوز رابع في آخر خمس مباريات.

وتقام اليوم ست مباريات آخرها بين أرسنال ونوتنغهام فوريست. وبحال خسارة أرسنال، وصيف الترتيب، سيقدّم اللقب الخامس في ستة مواسم لمانشستر سيتي الذي يستقبل الأحد تشلسي الحادي عشر ويبتعد عنه راهناً بفارق أربع نقاط.