تن هاج يثق في موافقة راشفورد على توقيع عقد جديد مع مان يونايتد

قال إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد، إنه واثق من أن ماركوس راشفورد سيوافق على عقد جديد يبقيه في النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حتى مع استعداد المهاجم الإنجليزي لدخول العام الأخير من عقده الحالي. ويستمتع راشفورد بأفضل موسم في مسيرته بعدما سجل 29 هدفا في كافة المسابقات مع يونايتد بينها 16 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومع ذلك، فإن خريج أكاديمية يونايتد البالغ من العمر 25 عاما لم يوقع عقدا جديدا حتى الآن على الرغم من أن تن هاج قال إنه يعرف سبب تأخر المفاوضات، لكنه رفض الكشف عن أي تفاصيل. وقال تن هاج للصحفيين قبل مواجهة بورنموث في وقت لاحق اليوم "نعم، أعرف (لماذا)، لكنني لن أتحدث عن العملية. دع العملية تمضي. مرة أخرى، هذا ليس مهما في الوقت الحالي بالنسبة لي أو لراشي. ما يهمه تسجيل المزيد من الأهداف هذا الموسم. إنه يقدم موسما رائعا والفريق كذلك. علينا أن نضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا ونركز على ذلك.

وتابع: "ماركوس يريد البقاء ونريده أن يبقى، لذلك أعتقد أننا سنجد بعضنا البعض". ويحتل يونايتد المركز الرابع في الدوري برصيد 66 نقطة وله مباراة مؤجلة مقارنة بليفربول الذي يتأخر بفارق نقطة واحدة في صراع المربع الذهبي.

كما تأهل فريق تن هاج إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث سيتطلع إلى حرمان غريمه مانشستر سيتي من ثلاثية تحققت مرة واحدة فقط في إنجلترا عن طريق مانشستر يونايتد موسم 1998-1999. وقال "عندما تتبقى لك ثلاث مباريات على النهاية، نعم، سأستمتع بها. أعتقد أنه يتعين علينا مواصلة ما نفعله طوال الموسم بتحسين الأداء كل يوم وكل مباراة ... التركيز على المباراة القادمة هو الأهم".