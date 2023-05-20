تهمة "مشينة" تلاحق أحد أفراد منتخب العراق بمونديال الأرجنتين للشباب

يواجه منتخب العراق لكرة القدم المشارك في كأس العالم تحت 20 عاماً في الأرجنتين، تحقيقاً بسبب "ممارسات تخريبية" واعتداء جنسياً مزعوماً لأعضائه في فندق إقامته، بحسب ما ذكر تقرير للشرطة، فيما نفى الاتحاد العراقي حدوث مشكلات في مقر إقامته. وحصل شرطي مسؤول عن أمن المنتخب العراقي على شهادة عاملة شابة في مطعم الفندق، أكّدت ان أفراد المنتخب العراقي "لمسوا أجزاء حميمة من جسدها"، مساء أمس، حسبما ورد في تقرير شرطة دي لا بلاتا (60 كلم من العاصمة بوينوس أيرس) الذي نشرته صحف أرجنتينية عدّة. ولم ترغب الفتاة، بحسب التقرير، في تقديم شكوى أو الكشف عن هويتها.

وقدّم مدير الاستقبال في الفندق الذي استمع اليه الشرطي الأرجنتيني شهادته، بأن أعضاء المنتخب العراقي "ساروا بملابسهم الداخلية في أروقة الفندق، وفعّلوا نظام انذار الحريق عمداً". وأضاف ان سلوكيات مماثلة "لم نشهدها من قبل في الفندق". ونقل تقرير الشرطة ان مسؤولاً أمنياً أشار إلى أن أعضاء البعثة "اساؤوا التصرّف مع مترجمة" محلية، و"عطّلوا مصعد الفندق، من خلال تحميل الوزن الزائد".

وعبر القناة الإعلامية للاتحاد العراقي في مواقع التواصل الاجتماعي، نفت رئاسة البعثة "الأخبارَ المتناقلة غير الدقيقةِ والشائعات التي روجت لها بعض المواقع الإلكترونيّة الأرجنتينية صباح أمس، بخُصوص حدوثِ مشاكل داخل مقرّ إقامةِ منتخبنا الشبابيّ في العاصمةِ الأرجنتينيّة بوينس ايريس"، دون اعطاء اية تفاصيل مباشرة حول المشاكل التي واجهها منتخبه الشبابي.

وتابع "تؤكد رئاسةُ الوفد العراقيّ أن الأمورَ طيبةٌ، ولا يوجدُ ما يعكر صفو الوفدِ، وعلى الجميعِ التحلي بالمسؤولية، وتوخي الدقةِ في التعاطي مع المعلومات، خصوصاً أن المنتخبَ تنتظره مباراةٌ مهمةٌ في افتتاح مبارياته ضمن المونديال العالميّ أمام الاوروغواي". وبحسب تقرير الشرطة، فان رئيس البعثة محمد ناصر شكرون أُبلغ رسمياً بالوقائع عبر مترجمة، كما طالب رئيس اللجنة المحلية المنظمة في الاتحاد الأرجنتيني بفتح تحقيق شامل. ورفض الفندق التعليق على استفهام لوكالة فرانس برس.

وأضاف الاتحاد العراقي في بيان لاحق انه "وسطَ أجواء ماطرة، وبروحٍ معنوية عالية، أجرى منتخبنا للشباب وحدته التدريبيّة في ملعب مجمع نادي خمينيزا للتدريبات والذي يبعد 10كم عن مقر إقامةِ وفد منتخبنا في مدينة لابلاتا، استعداداً لمواجهة منتخب الاوروغواي" بحضور رئيس الاتحاد "عدنان درجال وعضويّ اتحاد الكرة (محمد ناصر وخلف جلال)، ومدرب منتخبنا الوطني الإسباني "خيسوس كاساس". وينطلق كأس العالم تحت 20 سنة السبت حتى 11 يونيو بمشاركة 24 منتخباً. ووقع العراق، وصيف بطل آسيا، في المجموعة الخامسة إلى جانب الأوروغواي وإنكلترا وتونس، ويخوض مباراته الأولى الإثنين ضد الأوروغواي.