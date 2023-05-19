دراسة.. نسبة ضخمة للاعبين الأجانب في الدوري الإنجليزي خلال 20 سنة

أظهرت نتائج دراسة قدمتها الشركة العالمية الرائدة في إدارة الموارد البشرية "دييل" بالشراكة مع الخبير الإحصائي المختص في مجال كرة القدم جوني بلاين، أن التنوع الدولي يمثل أحد أسس نجاح فرق كرة القدم، خصوصاً في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت الدراسة إلى وجود علاقة واضحة بين التنوع الدولي للفرق والنجاحات التي حققتها خاصة على صعيد تسجيل الأهداف والفوز بالمباريات وصولاً إلى التتويج باللقب.

وأوضحت الدراسة إلى أن ما نسبته 65% من اللاعبين في الدوري الممتاز خلال العشرين عاما (بين موسمي 2002-2003 و2021-2022) قدموا من الخارج، حيث وضع الأخصائي جون بلاين معياراً لقياس نسبة المواهب الدولية على مدار كل موسم، وتحليل متوسط نسب اللاعبين الدوليين في الفرق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقاً لهذه المعايير، تمكن بلاين من توضيح العلاقة المباشرة بين التنوع الدولي والنجاح، بعد أن أكدت الدراسة أن 12 من أخر 13 فريقاً فائزاً باللقب تجاوزت المعيار القياسي من حيث عدد اللاعبين القادمين من خارج إنجلترا.

كما أشارت النتائج إلى أن ما سجله اللاعبون الدوليين نجحوا في تسجيل ما نسبته 63% من الأهداف على مدار 20 عاماً في الدوري الإنجليزي، قبل أن تسلط الدراسة الضوء على أن من 83% من هؤلاء اللاعبين نجحوا في الحصول على جائزة الحذاء الذهبي من إجمالي الفائزين بهذه الجائزة.