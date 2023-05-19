رحلة آسيوية لمنتخب الأرجنتين بقيادة ميسي.. التذكرة بـ 3 آلاف دولار

يتواجه منتخبا الأرجنتين وأستراليا لكرة القدم في مباراة ودية في 15 يونيو المقبل بملعب العمال في العاصمة الصينية بكين، وفقا لما أعلنه الاتحاد الصيني لكرة القدم.

وذكرت وسائل إعلام صينية، اليوم الجمعة، أن المنتخب الأرجنتيني بطل العالم سيصل إلى بكين بكامل نجومه وعلى رأسهم ليونيل ميسي وذلك ضمن جولة آسيوية سيجريها "راقصي التانغو" وتتضمن خوض ودية أمام إندونيسيا في 18 يونيو المقبل.

وتحظى الأرجنتين بقاعدة جماهيرية عريضة في الصين ولا سيما بعد تتويجها بمونديال قطر 2022 .

وفور الإعلان عن الودية، تم طرح تذاكر الدخول للبيع بأسعار تتراوح بين 9.300 يوان (1.320 دولار) و19.500 يوان (نحو 3 آلاف دولار).

وتشير وسائل إعلام محلية إلى أن من بين أهداف هذه المباراة تعزيز الروابط بين الصين والأرجنتين وأستراليا.