الفياضانات تتسبب في إلغاء جائزة "إيميليا - رومانيا" للفورمولا 1

أعلن منظّمو جائزة إيميليا - رومانيا الكبرى، الجولة السادسة من بطولة العالم للفورمولا واحد، المقرّر نهاية الاسبوع الحالي على حلبة إيمولا الشهيرة، اليوم ان السباق "لن يقام" بسبب الفيضانات التي أودت بحياة خمسة أشخاص على الأقل في شمال إيطاليا.

وقال المنظمون "عقب المناقشات بين الفورمولا واحد، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، والسلطات المختصة، بما في ذلك الوزراء المعنيون، ورئيس نادي السيارات الإيطالي، ورئيس منطقة إميليا - رومانيا، وعمدة المدينة والمروّج، اتّخذ القرار بأن سباق الجائزة الكبرى لن يقام في إيمولا"، دون تحديد ما إذا سيتم إعادة جدولة السباق.