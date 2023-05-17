إنتر ميلان يُعوض حرمان 13 عاماً ويتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا

نجح فريق أنتر ميلان في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على ميلان في المباراة التي جمعت بينهما في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سان سيرو، وذلك بعد أن أكد فوزه في مباراتي الذهاب والعودة بنتيجة 3-0، بعد أن سجل المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هدف مباراة العودة الوحيد في الدقيقة 75.

وكان إنتر ميلان قد نجح في الفوز بمباراة الذهاب أيضاً بهدفين دون مقابل ليتأهل الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 13 عامًا، وينتظر الفائز من مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد، في النهائي المقرر يوم 10 يونيو المقبل.

جاء الشوط الأول من المباراة مثيراً وشهد تألق الحارس الكاميروني ونظيره الفرنسي، بعدما تصدى أونانا لأخطر فرص روسونيري عن طريق إبراهيم دياز في الدقيقة 11، أما شوط المباراة الثاني، بدأ فيه مدرب إنتر ميلان، إنزاجي في إنعاش خط الهجوم يإشراك لوكاكو الذي كان له مفعول السحر على هجوم إنتر، بعد أن صنع هدف الحسم لـ لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 74.

وشهدت الدقائق المتبقية العديد من البطاقات الصفراء للاعتراضات، والخشونة بين اللاعبين، وانتهت المباراة في النهاية بتأهل إنتر ميلان، إلى المباراة النهائية.