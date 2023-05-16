كشفت وسائل إعلام إسبانية عن أن النجم البرازيلي نيمار قد ينضم إلى مانشستر سيتي في صفقة تبادلية غير متوقعة.

وذكرت صحيفة سبورت إن باريس سان جيرمان يخطط لإبرام صفقة تبادلية مثيرة مع مانشستر سيتي في الصيف المقبل.

أوضحت الصحيفة أن النادي الباريسي يسعى للتخلص من النجم البرازيلي نيمار جونيور، مشيرة إلى أن السيتي قد يكون طرفاً في تحقيق هذا المطلب.

وأضافت أن سان جيرمان يفكر في إبرام صفقة تبادل بانتقال الدولي البرازيلي إلى السيتي، مقابل ضم البرتغالي برناردو سيلفا إلى حديقة الأمراء.

وأشارت إلى أنه تم عرض نيمار في وقت سابق على تشيلسي بسبب عدم اهتمام باريس سان جيرمان باستمراره، والأمر نفسه بطرح فكرة انتقاله إلى ريال مدريد، ولكن اللاعب البرازيلي لا يرغب في العودة إلى "الليغا" سوى من بوابة فريقه السابق برشلونة.