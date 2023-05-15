وفاة قائد برشلونة السابق في يوم إعلان "الكاتالوني" بطلاً للدوري الإسباني

توفي فيران أوليفيا قائد منتخب إسبانيا المتوج بلقب كأس أوروبا لكرة القدم عام 1964، الأحد، عن عمر 86 عامًا.

وفاز مدافع برشلونة السابق الذي لعب أكثر من 500 مباراة مع العملاق الكاتالوني بين عامي 1956 و 1969، بالدوري الإسباني مرتين (1959 و1960) ورفع كأس الملك أربع مرات (1957 و1959 و1963 و1968).

وقال برشلونة على موقعه على الانترنت "خلال الفترة التي قضاها كلاعب كان مدافعا من الدرجة الأولى".

عمل أوليفيا مديرا لبرشلونة في عهد الرئيس خوسيه لويس نونيس من 1989 إلى 1993.

وتزامنت وفاة أليفيا (الأحد) في اليوم نفسه الذي أُعلن فيه عن فوز برشلونة بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ 27 في تاريخه.